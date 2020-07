Abramov meni, da si naši izvedenci krijejo hrbte

Ljubljana – »Slovenski izvedenci so preveč povezani z UKC Ljubljana in si v določenih delih krijejo hrbte, da se ne bi odkrile napake pri in po sami operaciji Adlešičeve,« je včeraj Sebastien Abramov, obtožen v zadevi odrezana roka, utemeljeval, zakaj naj sodišče v tem postopku postavi novega sodnega izvedenca iz tujine, natančneje, iz Nemčije.Tega bi, je prepričeval ljubljansko okrožno sodišče, plačal kar sam. A mu je sodnica pojasnila, da se, če se sodišče odloči za angažiranje izvedenca, njegovo delo začasno financira iz proračuna, v celoti pa se o plačilu sodnih stroškov odloči v sodbi.Tožilec je predlogu ...