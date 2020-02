Abramov na žalskem sodišču ponovno zavrnil krivdo za goljufijo

Nadaljevanje sojenja 20. februarja

Abramov je od 7. marca lani v priporu zaradi zavarovalniške goljufije. Skupaj s še tremi osumljenci, med katerimi je tudi njegovo sedanje dekle Julija Adlešič, naj bi namreč pri petih zavarovalnicah za Adlešičevo sklenil zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter zahteval odškodnino, potem ko si je takrat 21-letna Adlešičeva, ki je tudi v priporu, odrezala roko nad zapestjem.

Za 30-letnegaje danes pred Okrajnim sodiščem v Žalcu ponovno stekel sodni postopek zaradi suma goljufije na račun staršev njegovega pokojnega dekleta. Tudi tokrat je Abramov vztrajal pri zagovoru, ki ga je podal maja lani, in ponovil, da ni kriv očitanega kaznivega dejanja.Kot je dejal tožilec Marko Borovnik, je Abramov prosil Sarino mamo, da vzame posojilo, češ da potrebuje denar za nakup vozila. Mama je potem v banki najela posojilo, imela je tudi nekaj privarčevanega denarja, in vse skupaj izročila Abramovu, ki trdi, da je denar v višini okrog 17.000 evrov predal svojemu nekdanjemu dekletu. Dekle je po njegovih besedah moralo vrniti kadrovsko štipendijo.Zavrnil je tudi navedbe, da je imel neporavnane obveznosti. Čudi pa se, da je bila kazenska ovadba podana štiri leta po dvigu omenjenega posojila.Abramov je tudi pojasnil, da je leta 2014 najel dve posojili, imel je tudi od 40.000 do 50.000 evrov gotovine, prav tako je bil lastnik dveh stanovanj v Ljubljani in gostinskega lokala, ki je bil vreden 405.000 evrov. Bil je tudi pomočnik direktorja podjetja Gama trade z mesečno plačo v višini okrog 4000 evrov.»Sara se je z mamo osebno dogovorila za najem posojila. Jaz sem njeno mamo samo peljal v Ljubljano na banko. Obvezal pa sem se, da bom mesečno odplačeval 250 evrov za posojilo,« je dejal Abramov in dodal, da je dekletovi mami plačal štiri ali pet obrokov posojila.Navedel je tudi, da sta s Saro nameravala iti delat v Avstralijo ter da je do leta 2017 imel odlične odnose z njeno družino. Takrat pa je prispelo anonimno pismo, polno laži o njem, je še dejal.Sojenje, ki se je danes začelo znova, saj je bila zadeva zaradi kadrovskih sprememb lani dodeljena novemu sodniku, se bo nadaljevalo 20. februarja z zaslišanjem prič.Abramova je doletela tudi kazenska ovadba zaradi suma, da je domnevno iz koristoljubja s puško marca leta 2015 umoril nekdanje dekle. Na zaslišanju pred celjskim preiskovalnim sodnikom je lani podal pisni zagovor, v katerem vztraja, da je šlo za nesrečo. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval, je dogodek namreč vseskozi opisoval kot nesrečo, ki da se je zgodila, ko je čistil puško.Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.