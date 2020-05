Abramov se ne bo pritožil na ponovno podaljšanje pripora

Kdaj poroka, »bomo še videli«

Julija Adlešič si je januarja lani pri žaganju vej s krožno žago odrezala levo roko. FOTO: Igor Mali/Slovenske novice

Adlešičeva znova zatrdila, da je šlo za nesrečo

Nadaljevanje glavne obravnave 5. junija

Adlešičeva si je januarja lani pri žaganju vej s krožno žago odrezala levo roko. Po mnenju tožilca Kičina ni šlo za delovno nesrečo, ampak je obtožena to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino.



Abramov je namreč Adlešičevo pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Po besedah tožilca se ji je v primeru invalidnosti obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine. Glavno obravnavo bodo na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevali predvidoma 5. junija.

Na današnjem nadaljevanju glavne obravnave v t. i. zadevi odrezana roka je sodni senat soobtoženemuznova za dva meseca podaljšal pripor. Že pred odločitvijo je Abramov sodnicipredlagal, naj mu pripor podaljšajo kar do konca sojenja, da se zgodba ne ponavlja vsaka dva meseca. Na odločitev se tudi ne bo pritožil.Sodnica Dvornikova je pojasnila, da so po mnenju sodnega senata pri Abramovu še vedno izpolnjeni vsi trije priporni pogoji, to je utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ponovitvena nevarnost in sorazmernost ukrepa. Glede obtoženčevega predloga, da bi ostal v priporu do konca postopka, pa je odgovorila, da je sodišče dolžno vsaka dva meseca preveriti priporne pogoje.Tožilecje po pričakovanju pritrdil odločitvi sodnega senata o vnovičnem podaljšanju pripora. Abramov zagovornikpa je dejal, bo bo glede tega sledil želji svojega klienta. Za popestritev obravnave pa je dodobra poskrbel Abramov z izjavo, da se bo poročil s svojo partnerko, ki je sicer prvoobtožena v zadevi odrezana roka.Dodal je, da zaradi pripora nima stika z Adlešičevo, zato se je odločil, da bo kar na sodišču odgovoril na njeno vprašanje, ali se želi z njo poročiti. Sodnica je na Abramovo razlago pripomnila, da je obtoženi »izkoristil situacijo«. Adlešičeva pa je ob odhodu s sodišča na novinarsko vprašanje, kdaj bo poroka, odgovorila, da »bomo še videli«.Sicer je danes pričal, ki je kot uslužbenec zavarovalnice Merkur dobil v reševanje primer Adlešičeve in njene poškodbe. Dejal je, da se mu je v tem primeru zdel sumljiv splet nenavadnih okoliščin: da je do poškodbe prišlo le dober mesec po sklenitvi zavarovanja, da je bila Adlešičeva v osebnem stečaju, sama narava poškodbe ter da Adlešičeva kot zavarovanka ni bila tudi skleniteljica zavarovanja.Abramov je Cesarjevo pričanje pospremil z besedami, da zavarovalnice na veliko oglašujejo nezgodna zavarovanja, ko pa do pride do nesreče, kot se je zgodila Adlešičevi, pa se želijo na vse načine izogniti plačilu zavarovalnine. Tudi Adlešičeva je ob odhodu s sodišča v izjavi za medije znova zatrdila, da se ji je zgodila nesreča in da z njo ni nihče manipuliral.Obtožnica Abramovu, njegovima staršemain, ter prvoobtoženi Adlešičevi očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskićeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Abramova in Adlešičevo so priprli 8. marca lani. Pred tednom dni je sodni senat Adlešičevi pripor nadomestil s hišnim priporom.