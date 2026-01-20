  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Poslovil se je Aleš Guček, smučarski vizionar

    Bil je dolgoletni član Smučarske zveze Slovenije in predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
    Aleš Guček. FOTO: Sloski.si
    Galerija
    Aleš Guček. FOTO: Sloski.si
    R. I., STA
    20. 1. 2026 | 09:07
    20. 1. 2026 | 09:31
    A+A-

    Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da je pri 81. letih umrl Aleš Guček (1944-2026), velik prijatelj smučarskega športa. Kot so zapisali, je bil dolgoletni član Smučarske zveze Slovenije in predsednik Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije. 

    »Z njegovim odhodom ni tišje le med nami, temveč je smučarski svet izgubil vizionarja, ki je verjel v znanje in prihodnost smučanja. Kot smučarski učitelj, proučevalec zgodovine smučanja, avtor številnih knjig in arhitekt je smučanje razumel celostno – kot gibanje, kulturo, prostor in vrednoto. Njegove misli so segale dlje od trenutka, njegove ideje pa bodo živele še dolgo po njem,« so zapisali o pokojnem.Dodali so, da bodo pogrešali njegov prepoznavni nasmeh, nalezljivo dobro voljo in bogato znanje, ki ga je nesebično delil z mlajšimi generacijami učiteljev in trenerjev smučanja. »Aleš, hvala za prijateljstvo, navdih in vizijo. Smučarski svet te bo za vedno globoko pogrešal.«

    Smučati je začel pri treh letih

    Guček je bil rojen 19. novembra 1944 v Ljubljani, maturiral je na Šubičevi gimnaziji v Ljubljani in diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, navaja Wikipedija. Smučati je začel pri treh letih in prvič tekmoval pri devetih, ko se je včlanil v Smučarski klub Enotnost v Ljubljani. Leta 1958 je postal mladinski alpski reprezentant in zadnje leto v mladinski konkurenci natopil na FIS A tekmah (danes svetovni pokal) in FIS B (danes evropski pokal). Z devetnajstimi leti je prenehal tekmovati, navaja Wikipedija.

    Tečaj in izpite za učitelja smučanja je opravil leta 1965 v Sloveniji, leta 1969 v Franciji in leta 1970 v Nemčiji, kasneje je vodil demonstratorsko skupino in bil aktiven v organizacijah učiteljev ter trenerjev smučanja.

    Na področju poučevanja smučanja je leta 1969 v šolo smučanja uvedel tehniko krožnega gibanja kolen, osnove alpske tekmovalne tehnike, postavil kriterije s faktorji od ena do tri glede na zahtevnost smučarskih prvin na izpitih za učitelje smučanja in uvedel izpit iz slaloma. V učni načrt šole smučanja je vključil osnove teka na smučeh in smučarskih skokov.

    Bil je tudi pobudnik ustanovitve slovenskega smučarskega muzeja ter soavtor programa muzeja v Nordijskem centru Planica, za katerega je zbral številne eksponate. Je bil tudi avtor prve faze smučarskega muzeja Elan.

    Po koncu aktivne športne poti se je posvetil raziskovanju in pisanju o zgodovini smučanja; Je avtor številnih monografij, almanahov in priročnikov o smučanju.

    Združenje učiteljev smučanja Slovenije je Alešu Gučku leta 1995 podelilo priznanje za življenjsko delo in njegov doprinos k razvoju učiteljev smučanja ter leta 2006 nagrado za njegov življenjski prispevek k zgodovini smučanja. Na elitni slovesnosti Smučarske zveze Slovenije je 15. maja 2024 prejel kipec bloškega smučarja kot priznanje za življenjsko delo.

    Guček je v Sloveniji sodeloval pri zasnovi smučarskih muzejev in je bil aktiven v smučarski stroki, kjer je prispeval k ohranjanju in predstavitvi zgodovine smučanja. Poleg smučarske publicistike je sodeloval tudi pri urejanju in objavi družinskih zgodovinskih gradiv, denimo pri izdaji knjige o izkušnjah očeta iz druge svetovne vojne.

    PREBERITE ŠE -> Namesto lesa smučarji

    Ob 60. obletnici smučišča na Krvavci je Guček za Delo dejal, da je Krvavec nekoč v primerjavi z drugimi smučišči v Sloveniji veljalo za visokogorsko smučišče, ki pa ni imelo urejenega dostopa z žičnico. Dejal je, da lahko člani društva Dren veljajo za pionirje smuke na Krvavcu, saj druga pričevanja o prvi smuki na Krvavcu niso znana.

    Pred dobrimi desetimi leti je v Nedelu govoril o Slovenskem smučarskem muzeju v Tržiču. Muzej je nastajal več desetletij. Aleš Guček je z očetom Svetozarjem in soprogo Vlasto doma in v tujini zbiral smuči in smučarske predmete ter slikovno in tiskano gradivo, povezano z zgodovino smučanja. Do leta 2014 je Guček obiskal več kot šestintrideset smučarskih muzejev po vsem svetu. Kot je dejal za Nedelo, smo na zgodovino smučanja in muzej v Tržiču lahko upravičeno ponosni: »Nemci bi mu rekli 'klein und fein' (majhen in fin) in res je tako!«

    smučanjeSmučarska zveza SlovenijesmrtslovoAleš Guček

