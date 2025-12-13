  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Policija o očitkih nestrokovnosti po izpustitvi osumljenca napada na Šutarja

    Odločitev sodišča je sprožila številna vprašanja, ali slovensko sodstvo in policija delujeta strokovno ali gre za politizacijo.
    Novomeško okrožno sodišče je presodilo, da 21-letni osumljenec ni storilec kaznivega dejanja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda/Delo
    Galerija
    Novomeško okrožno sodišče je presodilo, da 21-letni osumljenec ni storilec kaznivega dejanja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda/Delo
    R. I.
    13. 12. 2025 | 17:51
    13. 12. 2025 | 19:11
    3:07
    A+A-

    V petek je novomeško okrožno sodišče iz pripora izpustilo 21-letnika, ki ga je policija prijela zaradi suma, da je 25. oktobra pred lokalom Patriot usodno napadel 48-letnega Aleša Šutarja. Odločitev sodišča je sprožila številna vprašanja, ali slovensko sodstvo in policija zares delujeta strokovno ali gre za politizacijo tragičnega dogodka.

    image_alt
    Po izpustitvi osumljenca v Novo mesto dodatni kriminalisti

    Z Generalne policijske uprave so v soboto sporočili, da odzive javnosti jemljejo resno, preiskava pa se nadaljuje. »Odločitev, da osumljencu sodišče ni podaljšalo pripora, ne pomeni, da se je kazenski postopek zaključil,« so zapisali za javnost. Pojasnili so, da je bil za 21-letnika pripor sprva odrejen in tudi podaljšan, ker so bili v tistem trenutku izpolnjeni zakonski pogoji za obstoj utemeljenega suma in pripornih razlogov.

    Več oseb je na sodišču zatrdilo, da napada ni storil 21-letni osumljenec. FOTO: facebook
    Več oseb je na sodišču zatrdilo, da napada ni storil 21-letni osumljenec. FOTO: facebook
    Vsaj pet prič je pred sodnikom domnevno izjavilo, da napadalec ni osumljeni 21-letnik, tri od njih pa so kot storilca kaznivega dejanja navedle mladoletnega Roma, in sicer osumljenčevega bratranca.

    »Pomembno je poudariti, da izjave oseb, podane policiji v predkazenskem postopku, nimajo enake procesne teže kot izjave prič, podane pred sodiščem v fazi sodne preiskave,« so še zapisali pri Generalni PU na odločitev sodišča, da se 21-letniku ne podaljša pripora. 

    Generalni direktor policije Damjan Petrič je zatrdil, da je policija ravnala zakonito in strokovno, odločitev o priporu pa je v pristojnosti sodišča, medtem ko se preiskava nadaljuje. »Pozive k odstopu razumem kot del javne razprave, vendar stabilnost in neodvisnost policije ne smeta postati predmet političnih pritiskov. Moja dolžnost je zagotoviti zakonito in strokovno delovanje policije ter varnost ljudi, kar bom opravljal tudi naprej,« je še dejal Petrič.

    Policija na območju Novega mesta in širše izvaja poostrene varnostne ukrepe in preventivne aktivnosti, so zapisali pri Generalni PU. 

    Golob pozval k transparentnosti

    Premier Robert Golob je v soboto sklical sestanek s predstavniki pristojnih ministrstev in organov v luči izpustitve 21-letnega osumljenca. 

    Po podatkih kabineta predsednika vlade se je Golob dopoldne sestal s predstavniki ministrstev za pravosodje in notranje zadeve ter policije, vrhovnega sodišča in tožilstva.

    Sestanek je bil interne narave, so pojasnili in dodali, da je sogovornike pozval, naj zaradi občutljivosti primera poskrbijo za transparentnost in tekoče obveščajo javnost. S tem je seznanil tudi novomeškega župana Gregorja Macedonija.

    Več iz teme

    Komentarji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

