Obtoženi za smrt Aleša Šutarja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljića, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljić se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde.

Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa dal obema stranema čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, češ da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila.

Odvetnik podrobnejših izjav ni dajal

Šiljića so sicer danes na novomeško sodišče vklenjenega pripeljali iz ljubljanskega pripora, njegov odvetnik Dušan Medved pa podrobnejših izjav medijem ni dajal. Na sodišču je potrdil le, da pogovori s tožilstvom potekajo.

Nekoliko bolj zgovorna je bila tožilka Nada Černugelj. Potrdila je, da s Šiljićem potekajo pogajanja tako o priznanju krivde kot o višini kazenske sankcije. »Kaj in kako bo, pa bomo še videli,« je po obravnavi dejala medijem.

Od treh do 15 let zapora

Šiljiću v obtožnici očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico Šutarjevo smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od treh do 15 let zapora. Očita mu, da je Šutarja močno udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe so bile hude, kar je imelo za posledico Šutarjevo smrt, je povedala.

Tožilstvo je obtožnico proti Šiljiću vložilo sredi marca. Ker se njegov zagovornik Dušan Medved nanjo ni pritožil, je kmalu postala pravnomočna.

Šutarja naj bi Šiljić napadel 25. oktobra lani, ko je pred klub Lokalpatriot, kjer se je ravno zaključevala zabava, prišel iskat sina. Po izpovedi prič naj bi ga udaril, zaradi česar naj bi Šutar padel in z glavo udaril ob tla.

Bratranca še vedno obravnavajo kot osumljenca

Policija je v zvezi z napadom sprva prijela Šiljićevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju več prič, ki so izpovedale, da naj bi Šutarja v resnici napadel Šiljić, decembra lani izpustilo iz pripora. Kmalu zatem je na predlog tožilstva sodišče odredilo pripor za Šiljića.

Kljub temu tožilstvo sprva priprtega Šiljićevega bratranca še vedno obravnava kot osumljenca. Kot so v četrtek za STA pojasnili na tožilstvu, po opravljeni sodni preiskavi odločitve o tem, ali bodo nadaljevali pregon proti njemu, še niso sprejeli, naj bi jo pa kmalu.

Šutarjeva smrt je bila sicer povod za množični protest, na katerem je okoli 10.000 ljudi 28. oktobra lani opozorilo na nereševanje romskih vprašanj, skupaj s protestom pa je bila tudi povod za sprejetje t. i. Šutarjevega zakona, ki je prinesel nekatere spremembe zakonodaje, ki zadevajo tudi romsko skupnost. Tako Šiljić kot njegov bratranec sta namreč pripadnika romske skupnosti.