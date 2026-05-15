Brežice: voznik organiziranega prevoza šolskih otrok napihal navsezgodaj zjutraj

Brežiški policisti so v četrtek nekaj minut po 7. uri pri poostrenem nadzoru ustavili voznika, ki je opravljal organiziran prevoz šolskih otrok. Preizkus alkotesta je pokazal 0,14 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Po prihodu drugega voznika, ki je izpolnjeval pogoje za nadaljevanje prevoza, je avtobus z otroki nadaljeval pot, so sporočili iz policijske uprave.

Vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden glavnih dejavnikov tveganja za prometne nesreče. Vozniki pod vplivom alkohola praviloma slabše zaznavajo dogajanje na cestah, zmanjša se njihova možnost predvidevanja in presoje, poveča pa se verjetnost povzročitve prometne nesreče, so opozorili.

Policija opozarja: Alkohol in promet nista združljiva

Pri vozniku s 0,5 promila alkohola v krvi se verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa kar osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Zato vse udeležence cestnega prometa znova opozarjajo, da alkohol in promet nista združljiva.

Policiste so istega dne malo po 17. uri obvestili o prometni nesreči v Dolnjih Praprečah. Devetindvajsetletni voznik osebnega avtomobila je pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo mostu. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. V litru izdihanega zraka je imel 1,30 miligrama alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.