AMZS bo ocenila kolesarske poti

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je bila s projektom ocenjevanja kolesarske infrastrukture uspešna pri pridobivanju sredstev na letošnjem razpisu mednarodne avtomobilistične zveze Fia in bo v petih slovenskih mestih – Ljubljani, Kranju, Kopru, Velenju in Novem mestu – skupno ocenila 75 kilometrov kolesarskih poti oziroma površin, ki jih uporabljajo kolesarji.

Trase so bile izbrane v sodelovanju z lokalnimi avto-moto društvi oziroma klubi, članicami AMZS, so sporočili. Ocenjevanje bo potekalo v sodelovanju s španskim podjetjem Factual in s pomočjo digitalnega orodja lane patrol. Najprej posnamejo površine s pomočjo mobilne aplikacije na kolesu, ki med vožnjo samodejno zajema geolocirane fotografije oziroma posnetke kolesarske infrastrukture. »Zbrane fotografije in podatki se sinhronizirajo v spletno orodje, kjer lane patrol mapira kolesarsko mrežo. Kolesarska površina oziroma pot se razdeli v segmente, denimo na vsakih deset metrov,« so pojasnili pri AMZS.

Za vsak segment se oceni več kot 40 atributov, kot so širina poti, označbe, ovire, zaščitne ograje, prehodi, križišča itd. »Nato se določi ravni tveganja za posamezne segmente, orodje pa nato samodejno pripravi scenarije izboljšav oziroma predloge sprememb, na podlagi katerih se lahko upravljavci analiziranih površin, kot so občine in država, urbanistični načrtovalci ali drugi deležniki lažje odločijo za izboljšave, ki prispevajo k varnejšemu kolesarjenju in s tem k napredku pri prometni varnosti,« smo izvedeli. Pričakujejo, da bodo rezultati ocenjevanja kolesarskih površin v izbranih mestih znani konec marca prihodnje leto.