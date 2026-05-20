Aprila na strmem pobočju našli okostje, zdaj so potrdili identiteto umrlega

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili podrobnosti o najdenem človeškem okostju. Na strmem pobočju nad Malo Pišnico na območju Kranjske Gore so tamkajšnji policisti aprila namreč našli okostje. Identitete umrle osebe tedaj niso mogli potrditi.

Z analizo, ki jo je opravil Nacionalni forenzični laboratorij, pa so ugotovili, da okostje nesporno pripada moškemu iz Kranjske Gore, ki je bil pogrešan od 3. oktobra 2018. Z ogledi kraja in dosedanjim zbiranjem obvestil policisti niso ugotovili, da bi bila smrt osebe posledica kaznivega ravnanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.