Aretirali zdravnika, ki je ilegalno obrezal prek 40 otrok, nekateri so pristali na urgenci

Fotografija je simbolična. FOTO Tomi Lombar/Delo

Italijanska novinarska agencija Ansa poroča o aretaciji zdravnika, ki je v Trentu na severu Italije več let izvajal ilegalne kirurške posege obrezovanja otrok , in to v ambulanti, ki za kaj takega ni imela avtorizacije. Izpolnjevala ni niti osnovnih higiensko-sanitarnih pogojev.

Kot navajajo, tudi postopki, ki jih je uporabljal, niso bili ustrezni, zaradi česar so nekatere otroke prepeljali celo na urgenco.

Preiskava je pokazala, da je od leta 2022 zdravnik opravil obrezovanje najmanj 40 otrok, tudi tistih iz drugih italijanskih regij. Občasno so mu pomagali njegovi sinovi, za katere navajajo, da nimajo nikakršnih medicinskih kvalifikacij.

Eden od otrok, ki je bil žrtev postopka pri njem, je bil hospitaliziran zaradi zastrupitve z benzodiazepini, ki mu jih je zdravnik dal v prevelikem odmerku, da bi ga pomiril med operacijo, še navaja Ansa.

Tožilstvo je po koncu preiskave, ki so jo izvedli karabinjerji iz oddelka za zdravstveni nadzor, za zdravnika odredilo hišni pripor, preventivni zaseg njegove ambulante in kazensko ovadbo polnoletnega sina, ki je zanj delal kot asistent brez licence. Kakšni kazni tvegata, zaenkrat ne navajajo.