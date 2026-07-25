Armaturne mreže v Ljubljani pokopale dva delavca

V Ljubljani se je zjutraj na gradbišču zgodila delovna nesreča. Na delavca v gradbeni jami so z žerjava padle armaturne mreže. Odpeljali so ju v ljubljanski klinični center, oba sta v smrtni nevarnosti.

Nesreča se je zgodila ob 7.31 se je na Kranjčevi cesti v Ljubljani. Na gradbišču se je viseče breme snelo z žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami, navaja uprava za zaščito in reševanje. Gre za gradbišče v bližini rehabilitacijskega centra Soča, kjer gradijo zasebno bolnišnico.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Barje so nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi in s tehničnim posegom dvignili poškodovana delavca iz jame. Reševalci so delavca oskrbeli in ju odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

V Policijski upravi Ljubljana so za portal 24ur povedali, da sta se delavca v dogodku huje poškodovala, njuni življenji pa sta ogroženi. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.