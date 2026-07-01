Avtomobil padel v vodo in pristal na strehi

Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška Slatina je objavilo fotografije včerajšnje intervencije, ki se je končala srečno, z rešitvijo osebe.

»Ob 19.48 je v naselju Podplat, občina Rogaška Slatina, osebno vozilo zapeljalo s cestišča v vodo in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina so zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom iz vozila in vode rešili osebo,« je objavila Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin in na vodno površino namestili lovilne bariere za zajezitev morebitnega onesnaženja. Vozilo so izvlekli iz vode in ga postavili na cestišče. Eno osebo so na kraju pregledali reševalci Nujne medicinske pomoči Šmarje pri Jelšah.