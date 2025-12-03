Po obdukciji umorjene avstrijske vplivnice ugotovili vzrok njene smrti

Iz predhodnih ugotovitev obdukcije, ki so jo izvedli v Gradcu, je razvidno, da je avstrijska vplivnica Stefanie Pieper umrla zaradi zadušitve, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Njeno truplo so po tednu dni iskanja v soboto našli v Sloveniji.

Kot kažejo prve ugotovitve po obdukciji, je bila vzrok smrti 31-letne vplivnice iz Gradca uporaba izjemne sile na vratu žrtve. Med preiskavo so odkrili tudi nekatere poškodbe na glavi, zlasti na predelu nosu in lic, je za APA potrdil tiskovni predstavnik graškega tožilstva.

»Dokončnega poročila o rezultatih obdukcije sicer še ni, saj potekajo še dodatne preiskave,« je še dejal.

Umor je že priznal slovenski državljan, njen nekdanji partner Patrik Meglič, ki so mu po izročitvi iz Slovenije v Avstrijo v ponedeljek odredili pripor.

Avstrijka je bila pogrešana približno teden dni, preiskava, ki je medtem potekala, pa je vedno bolj nakazovala, da bi lahko bila žrtev nasilja in da bi za njim lahko stal njen nekdanji partner.

Tega so na slovenski strani policisti v ponedeljek prejšnji teden pridržali ob incidentu z gorečim avtomobilom na parkirišču ob casinoju v Šentilju. V petek so ga izročili Avstriji, kjer je po večurnem zaslišanju priznal umor. Posmrtne ostanke ženske so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.