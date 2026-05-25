Avstrijski motorist prehiteval in trčil v tovornjak; poškodbe so bile prehude

Policijska uprava Koper je bila danes ob 9.54 obveščena o hudi prometni nesreči na stari cesti med Divačo in Senožečami. Trčila sta motorist in voznik tovornega vozila. Policisti so na kraju nesreče opravili ogled in ugotovili, da je 55-letni voznik tovornega vozila iz Sežane vozil od Divače proti Senožečam. Ko je pripeljal do deponije, je začel zavijati levo, za njim pa se je ustavil 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom iz Postojne.

Ko je bilo prvo tovorno vozilo že v zaključni fazi zavijanja, je ustavljeni tovornjak za njim začel prehitevati 37-letni voznik motornega kolesa, državljan Avstrije. Z motorjem je trčil v levi zadnji del tovornega vozila, ki je zavijalo, zatem pa ga je odbilo v levo, kjer je padel po vozišču in obležal.

Voznik motornega kolesa se pri trčenju huje poškodoval, ob 11.47 je zdravnik zanj potrdil smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

»Letos je to prva smrtna žrtev na cestah Policijske uprave Koper. Lani so na naših cestah umrli trije motoristi, predlani pa dva,« je sporočila višja samostojna policijska inšpektorica Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi PU Koper.

Policisti vse motoriste opozarjajo na previdno vožnjo in na predvidevanje dogajanja okoli sebe, vse ostale udeležence v cestnem prometu pa opominjajo, naj bodo pozorni na motocikliste, pa tudi na kolesarje in pešce, ki so ranljivejši udeleženci v cestnem prometu.