Avto ponoči na dolenjski avtocesti trčil v konja

Ponoči sta na dolenjsko avtocesto med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan zašla konja. Okoli druge ure zjutraj je vanju trčil avtomobil, pri čemer je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konjev, v katerega je trčil avto, je poginil, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Ukleščeno in poškodovano osebo so iz vozila rešili gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, oskrbeli in odpeljali v bolnišnico pa so jo reševalci nujne medicinske pomoči. Za poginulega konja je poskrbela veterinarska inšpekcija, so še sporočili.