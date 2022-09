Avto z migranti trčil v policijsko vozilo, voznik pobegnil v gozd

Policisti enote za nadzor državne meje so v sredo zjutraj pri Brežicah poskušali ustaviti voznika enoprostorca, o katerem so sumili, da prevaža migrante. Ker se na njihove znake ni odzival, so zapeljali predenj in ga poskušali ustaviti s počasno vožnjo. Pri tem je voznik skočil iz vozila in začel bežati v gozd, vozilo pa je trčilo v policijski avto.

V enoprostorcu je bilo osem državljanov Bangladeša in Indije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Pri trku enoprostorca v zadnji del policijskega vozila niso bili poškodovani, v postopek so jih prevzeli brežiški policisti.

Voznika vozila, domnevno državljana Slovenije, policisti še iščejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prestopu državne meje.

V zadnjih 24 urah so sicer na območju Policijske uprave Novo mesto prijeli 52 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vsi so bili prijeti na območju Posavja, prihajajo pa iz Bangladeša, Indije, Pakistana, Afganistana, Kube, Konga in Burundije. Postopki z njimi še niso zaključeni, so sporočili z omenjene policijske uprave.