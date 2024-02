V nadaljevanju preberite:

Ves minuli konec tedna so imeli policisti PU Novo mesto opravka s storilci družinskega nasilja. Na pomoč so jih klicali tudi zaradi nasilnežev, ki so razgrajali drugje, v gostinskem lokalu in celo na vlaku. V Brezjah se je moški s palico lotil voznika, ki je slabo zavaroval avto, ta pa je poškodoval otroka.