Avtobus LPP do smrti povozil peško

Kot je prvi poročal Dnevnik, je avtobus Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice povozil peško. Mlajše dekle je na kraju dogodka podleglo poškodbam. Na prizorišču so policisti in reševalci, promet pa je zaustavljen.

Dnevnik poroča, sklicujoč se na očividce nesreče, da je mestni avtobus, ki je zavijal v desno pri zeleni luči, zapeljal naravnost v peško, ki je prav tako pri zeleni pravilno prečkala cesto. Zbil jo je s sprednjim desnim delom in povozil. Mestni avtobus naj bi bil tako poln, da je voznik med zavijanjem najbrž slabo videl desno, še navaja spletni Dnevnik.

Direktor LPP Rok Vihar je za Delo nesrečo potrdil, več informacij pa bodo sporočili kasneje. Obžalovanje zaradi tragične nesreče sta popoldne izrazila tako Vihar kot tudi župan Zoran Janković. V izjavi za javnost sta poudarila, da bosta LPP in ljubljanska občina pristojnim organom na voljo pri preiskavi okoliščin. »Tragično nesrečo globoko obžalujeva in svojcem izrekava iskreno sožalje,« sta še zapisala.

Poziv pričam

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so bili nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči v križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani, v kateri je umrla mlajša peška. Nesreča se je zgodila, ko je peška prečkala vozišče na prehodu za pešce, tedaj pa je vanjo trčil 48-letni voznik avtobusa. Peška je v nesreči utrpela tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrla.

Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku avtobusa je pokazal rezultat 0,00 miligrama na liter alkohola v izdihanem zraku. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili prisojno državno tožilstvo.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policija prosi morebitne priče dogodka, naj pokličejo Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko (01) 583 88 20 ali na interventno številko 113.