Prometna nesreča avtobusa: voznik in potnica huje poškodovana

Zjutraj se je na cesti med Tolminom in Kobaridom, v bližini odcepa za Kamno, zgodila nesreča, v kateri je 35-letni voznik avtobusa s sedmimi potniki zapeljal s ceste.

Kot je za Delo pojasnil vodja intervencij PGD Tolmin Miha Vencelj, so bili v enoti o dogodku obveščeni ob 7.39 zjutraj, na kraju nesreče pa je posredovalo 18 gasilcev, skupaj z enoto PGD Kobarid.

»V nesreči je bilo udeleženih osem oseb, ki pa so v času prihoda gasilcev na kraj nesreče že izstopile iz vozila,« dodaja Vencelj. Poškodbe je v nesreči utrpelo šest oseb.

Dve izmed njih so prepeljali na pregled v zdravstveni dom Tolmin, medtem ko sta bila 35-letni voznik in ena izmed potnic huje poškodovana. Po oskrbi na kraju nesreče so ju zato s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Še štirje potniki so bili prepeljani v šempetersko bolnišnico.

Na kraju nesreče promet trenutno poteka izmenično enosmerno, policija pa okoliščine nastanka še preiskuje.