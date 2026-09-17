Avtomobil zaneslo s cestišča, pristal je v potoku na strehi

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da je ob 14.17 v Štangarskih Poljanah v občini Šmartno pri Litiji osebno vozilo zapeljalo s cestišča ter obstalo na strehi v potoku.

Mimoidoči je osebi pomagal iz vozila še pred prihodom gasilcev, reševalcev NMP ter policistov na kraj dogodka.

Gasilci PGD Litija in PGD Kostrevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, v potok namestili pivnike zaradi iztekanja motornih tekočin ter vozilo postavili na kolesa in ga izvlekli ob rob cestišča. Poškodovanih ni bilo.