Smrt štirih oseb: zapeljal s ceste, padel 70 metrov globoko in končal v morju

V četrtek so v hudi prometni nesreči pri Senju umrle štiri osebe. Po navedbah hrvaške policije je osebni avtomobil zapeljal s ceste, padel 70 metrov v globino in končal v morju. Potnikov jim še ni uspelo identificirati.

Nesreča se je zgodila nekaj po 16. uri v senjskem naselju Bunica, ko je za zdaj še neznani voznik osebnega avtomobila z zagrebškimi registrskimi tablicami vozil iz smeri Reke proti Senju, so danes sporočili iz senjsko-liške policijske uprave.

V blagem levem ovinku je voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v zaščitna kamnita stebra, potem pa zapeljal v 70 metrov globoko brezno in nato v morje.

Na kraju nesreče so življenje izgubili dva moška in dve ženski. Njihova trupla so iz morja izvlekli člani hrvaške obalne straže postaje Gospić, nato pa so jih prepeljali v inštitut za sodno medicino na Reki.

Avtomobil je bil po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, najet na zagrebškem letališču Franjo Tuđman. Žrtve so morda tuji državljani.

Kriminalistična preiskava, v kateri ugotavljajo vzroke nesreče in identiteto potnikov v vozilu, še poteka.