    Črna kronika

    Kdo je italijanski Unabomber? 34 napadov še vedno brez odgovorov

    Rezultati izvedenskega mnenja, od katerega so pričakovali razkritje identitete storilca, ni prineslo preboja.
    Italijanski Unabomber je med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 sejal strah na severovzhodu Italije in zakrivil kar 34 bombnih napadov. Simbolična fotografija. FOTO: Antonio Parrinello/Reuters
    Italijanski Unabomber je med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 sejal strah na severovzhodu Italije in zakrivil kar 34 bombnih napadov. Simbolična fotografija. FOTO: Antonio Parrinello/Reuters
    R. I.
    7. 10. 2025 | 19:40
    7. 10. 2025 | 19:52
    2:39
    Italijanski Unabomber je med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 sejal strah na severovzhodu Italije in zakrivil kar 34 bombnih napadov. Simbolična fotografija. FOTO: Antonio Parrinello/Reuters
    Italijanski Unabomber je med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 sejal strah na severovzhodu Italije in zakrivil kar 34 bombnih napadov. Simbolična fotografija. FOTO: Antonio Parrinello/Reuters
    Unabomber je oznaka, ki jo je zgodovini terorizma, zapisov o njem in kronike zapustil Američan Ted Kaczynsky, ki je ameriško javnost zelo dolgo, od leta 1978 do 1995, ustrahoval s poštnimi bombami. Na ta način je ubil tri, poškodoval pa 23 ljudi. Bil je nadarjen matematik, ime Unabomber so mu, preden je bila razkrita njegova identiteta, nadeli mediji, kar je bila različica kratice UNABOM, ki mu jo je nadel FBI.

    Tudi del Italije blizu slovenske meje ima svojega Unabomberja. Tako ga imenujejo v tisku, a s to značilnostjo, da njegove prave identitete niso nikoli odkrili in tega sodeč po najnovejših zapisih v italijanskih medijih najverjetneje ne gre več pričakovati. Med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 je sejal strah na severovzhodu Italije in zakrivil kar 34 bombnih napadov.

    Analiza DNK ni prinesla preboja

    Tržaški Primorski dnevnik poroča, da tudi najnovejše, dolgo pričakovano izvedensko mnenje, ki ga je naročilo tržaško tožilstvo in od katerega so pričakovali, da bo končno razkrilo njegovo identiteto, ni prineslo preboja. Analiza DNK, ki so jo opravili na desetih dokaznih predmetih, namreč ni prinesla ujemanj z genetskimi profili kar enajstih osumljencev za te bombne napade.

    Preiskava, ki je bila ponovno odprta novembra 2022, se bo zaključila, saj upanja na razplet primera dejansko ni več, navaja časopis. Skoraj vsi napadi so pravno tudi že zastarali, možen bi bil le še pregon zaradi zadnje eksplozije leta 2006 blizu mesta Caorle, kjer je naprava pod zamaškom steklenice ranila medicinskega tehnika iz Mester.

    Če izostanek odkritja ujemanj z genetskimi profili enajstih osumljencev ni prinesel zadoščenja, pa je gotovo prinesel občutek olajšanja nekdanjemu glavnemu osumljencu za napade Elviu Zornitti, ki je, kot še navaja Primorski dnevnik, za italijanske medije izjavil, da se končno počuti svobodnega.

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Magazin  |  Zanimivosti
    Južna Amerika

    Argentinski predsednik Milei odpel venček rock pesmi, medtem ko država tone

    Javier Milei je v ponedeljek promoviral svojo knjigo, potem pa za privržence, ki so mu navdušeno ploskali, odpel tudi nekaj pesmi.
    7. 10. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Savinjska regija

    Z vlado o poplavni obnovi in prihodnosti brez premoga

    Vlada je na obisku v delu savinjske regije začela obravnati predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki je še neusklajen s sindikati.
    Špela Kuralt 7. 10. 2025 | 19:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pred svetovnim dnevom oživljanja

    Slovenija reši več življenj ob srčnem zastoju kot večina Evrope

    Izboljšati moramo pravilno izvajanje oživljanja in povečati uporabo defibrilatorjev. Zakaj izgubljamo dragocene minute?
    Andreja Žibret 7. 10. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Jeklarstvo

    Evropska unija se brani z višjimi carinami

    Bruselj ukrepa predvsem zaradi strahu pred dampinškim kitajskim jeklom, ki ne more več v ZDA.
    Peter Žerjavič 7. 10. 2025 | 19:44
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Trst

    Kdo je italijanski Unabomber? 34 napadov še vedno brez odgovorov

    Rezultati izvedenskega mnenja, od katerega so pričakovali razkritje identitete storilca, ni prineslo preboja.
    7. 10. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pred svetovnim dnevom oživljanja

    Slovenija reši več življenj ob srčnem zastoju kot večina Evrope

    Izboljšati moramo pravilno izvajanje oživljanja in povečati uporabo defibrilatorjev. Zakaj izgubljamo dragocene minute?
    Andreja Žibret 7. 10. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Jeklarstvo

    Evropska unija se brani z višjimi carinami

    Bruselj ukrepa predvsem zaradi strahu pred dampinškim kitajskim jeklom, ki ne more več v ZDA.
    Peter Žerjavič 7. 10. 2025 | 19:44
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Trst

    Kdo je italijanski Unabomber? 34 napadov še vedno brez odgovorov

    Rezultati izvedenskega mnenja, od katerega so pričakovali razkritje identitete storilca, ni prineslo preboja.
    7. 10. 2025 | 19:40
    Preberite več
