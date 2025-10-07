Kdo je italijanski Unabomber? 34 napadov še vedno brez odgovorov

Italijanski Unabomber je med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 sejal strah na severovzhodu Italije in zakrivil kar 34 bombnih napadov. Simbolična fotografija. FOTO: Antonio Parrinello/Reuters

Unabomber je oznaka, ki jo je zgodovini terorizma, zapisov o njem in kronike zapustil Američan, ki je ameriško javnost zelo dolgo, od leta 1978 do 1995, ustrahoval s poštnimi bombami. Na ta način je ubil tri, poškodoval pa 23 ljudi. Bil je nadarjen matematik, ime Unabomber so mu, preden je bila razkrita njegova identiteta, nadeli mediji, kar je bila različica kratice UNABOM, ki mu jo je nadel FBI.

Tudi del Italije blizu slovenske meje ima svojega Unabomberja. Tako ga imenujejo v tisku, a s to značilnostjo, da njegove prave identitete niso nikoli odkrili in tega sodeč po najnovejših zapisih v italijanskih medijih najverjetneje ne gre več pričakovati. Med letoma 1994 in 1996 ter nato še med letoma 2000 in 2006 je sejal strah na severovzhodu Italije in zakrivil kar 34 bombnih napadov.

Analiza DNK ni prinesla preboja

Tržaški Primorski dnevnik poroča, da tudi najnovejše, dolgo pričakovano izvedensko mnenje, ki ga je naročilo tržaško tožilstvo in od katerega so pričakovali, da bo končno razkrilo njegovo identiteto, ni prineslo preboja. Analiza DNK, ki so jo opravili na desetih dokaznih predmetih, namreč ni prinesla ujemanj z genetskimi profili kar enajstih osumljencev za te bombne napade.

Preiskava, ki je bila ponovno odprta novembra 2022, se bo zaključila, saj upanja na razplet primera dejansko ni več, navaja časopis. Skoraj vsi napadi so pravno tudi že zastarali, možen bi bil le še pregon zaradi zadnje eksplozije leta 2006 blizu mesta Caorle, kjer je naprava pod zamaškom steklenice ranila medicinskega tehnika iz Mester.

Če izostanek odkritja ujemanj z genetskimi profili enajstih osumljencev ni prinesel zadoščenja, pa je gotovo prinesel občutek olajšanja nekdanjemu glavnemu osumljencu za napade Elviu Zornitti, ki je, kot še navaja Primorski dnevnik, za italijanske medije izjavil, da se končno počuti svobodnega.