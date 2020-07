Avtovlekarja sta strpala v avto in ga pretepla

Novo mesto – V preiskovalnem priporu sta se znašla Ljubljančana, 41-letni Vladimir Sirar in 36-letni Dejan Adamović. Osumljena sta, da sta 22. junija ugrabila, izsiljevala, pretepala in oropala dolenjskega avtovlekarja, motiv za kazniva dejanja pa je bil po ugotovitvah preiskovalcev kaznivih dejanj dolžniško-upniško razmerje. Ugrabitelja naj bi bila v vlogah izterjevalcev dolgov.Uradna govorka novomeške policijske uprave Alenka Drenik je sporočila, da so bili policisti v dopoldanskih urah obveščeni, da naj bi neznanci v okolici Šentjerneja ugrabili in oropali oškodovanca. »Operativno-komunikacijski center je takoj seznanil vse ...