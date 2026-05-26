Babica se ne sme približati vnukinjama

Z deklicama je čustveno manipulirala ter ju spravljala v precep in hudo stisko.

Ko se porušijo družinski odnosi, je ključno, da odrasli poskrbijo za to, da nesoglasja in stare zamere ne vplivajo na otroke. Eden od primerov, ki so se preselili na sodišče, v njem pa sta se v precepu znašli dve deklici, se je končal s prepovedjo približevanja babice svojima vnukinjama. Sodišče prve stopnje je babici za 12 mesecev prepovedalo, da se približuje in zadržuje na razdalji manj kot 200 metrov od osnovne šole, ki jo obiskuje starejša deklica, in vrtca, ki ga obiskuje mlajša. Z njima ne sme navezovati stikov, tudi po telefonu ali drugih ljudeh ne. Če prepovedi ne bo upoštevala, jo bodo kaznovali z denarno kaznijo 500 evrov oziroma ji za posamezne primere kršenja določili še višjo. Sodišče se je za tako drastičen ukrep odločilo, ker je bila babica očitno tako trdno prepričana v ...