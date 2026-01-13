»Baby vandali« s petardo močno poškodovali simbol mesta

Monza slovi po dirkališču za tradicionalno veliko nagrado Italije formule 1, za simbol mesta pa velja tudi Levji most čez reko Lambro. Ta italijanske novičarske portale sedaj polni z žalostnim podatkom, da so najstniški vandali enega izmed štirih levov na njem – narejeni so iz dragocenega carrarskega marmorja – močno poškodovali s petardo (ali z več petardami, saj je bil učinek uničujoč).

Levu so jo postavili v usta, jo prižgali in se zabavali nad učinkom. Uničenje samo po sebi sicer objestnim mladoletnikom, za kakršne Italijani uporabljajo tudi izraz maranza ali baby vandali, ni zadostovalo. Posneli so ga s telefonom in objavili na družbenih omrežjih, ta posnetek in posnetki nadzornih kamer pa so policiste pripeljali do njih. Policija je objavila, da so storilci domačini iz Monze, mladoletni Italijani.

Kot navaja portal Monza Today, so minuli petek potekale hišne preiskave z zasegom predmetov, župan mesta Paolo Pilotto pa je vložil prijavo na tožilstvo za mladoletnike. Policisti sicer še vedno nadaljujejo z raziskovanjem vandalskega dejanja. Javnost pričakuje nove podrobnosti o tem primeru, ki je pretresel prebivalce Monze.

Levji most so sicer v Monzi zgradili leta 1840, v času Lombardsko-beneškega kraljestva, ki mu je vladal avstrijski cesar. Most je nadomestil prejšnjega še iz časa starega Rima, četverico levov na njem pa je ustvaril milanski kipar Antonio Tantardini. Ustvaril jih je leta 1838.