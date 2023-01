Balkanski bojevnik: opravili še z zadnjim dejanjem

V nadaljevanju preberite:

»To je uspeh tožilstva, sodišča in celotnega pravosodja. Edini neuspeh bi bilo zastaranje postopka,« je tožilka Mateja Gončič včeraj po izreku obsodilnih sodb v primeru Balkanski bojevnik zavrnila vse morebitne pomisleke glede priznanj obtoženih in kazni, ki so jih naložili obtoženim. Teh na izrek sodbe ni bilo.