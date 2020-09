Bančnik Dušan Šuštar bo sedel štiri leta

Kar dve leti in pol je višje sodišče odločalo o pritožbah proti obsodilni sodbi za Dušana Šuštarja, nekdanjega vodjo gorenjske podružnice NLB, ki so ga na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili na štiriletno zaporno kazen. Po ugotovitvah sodišča je leta 2008 zlorabil položaj in zavedel takratne vodilne v NLB glede odobritve dveh posojil v vrednosti 2,75 milijona evrov, za kateri naj bi vedel, da ne bosta vrnjeni.Specializirano državno tožilstvo je Šuštarju očitalo, da je kljub opozorilom podrejenih o nenavadno visokih cenitvah nepremičnin – šlo je za dva tisoč kvadratnih metrov zemljišča v Avstriji v lasti družbe ...