Bančniki so pobirali odstotke za neupravičeno odobrene kredite

Ljubljana – Do 12 odstotkov denarja, ki so ga dobili komitenti, ki sicer ne bi mogli priti do kredita, naj bi dobili bančniki, zoper katere je specializirani tožilec Boštjan Valenčič spisal obtožnico. V ozadju naj bi z bančniki sicer sodelovali posredniki, prav tako obtoženi, ki so kreditojemalce novačili za vlaganje v, denimo, forex, pa tudi za razvpito sekto Happy happy.Posel je nekaj časa dobro tekel, dokler niso zadeve začeli preiskovati kriminalisti, ki so bili obveščeni o sumih, da nekateri bančniki prek posrednikov strankam dajejo posojila osebam, ki do njih niso upravičene. Uslužbenci bank naj bi celo hkrati ...