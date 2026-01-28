Bankir podjetnikom urejal kredite; policisti zasegli zlato in gotovino

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so v torek skupaj s kolegi iz Murske Sobote izvedli vrsto preiskav kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije, pri katerih je sodelovalo 52 kriminalistov. Kakor je v sredo povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU Maribor Stanko Vidovič, so lani poleti pridobili informacijo v zvezi s sumom nepravilnosti pri urejanju posojil na finančni instituciji z mariborskega območja, zato so o sumu nepravilnosti obvestili navedeno institucijo.

Ta je v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla interno preiskavo, pri čemer je zaznala razloge za sum storitve kaznivih dejanj, na podlagi katerih so na policiji uvedli predkazenski postopek in začeli zbirati obvestila.

Vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič (na arhivskem posnetku) je povedal, da so policisti lani dobili informacijo o sumu kaznivega dejanja. FOTO: Posnetek zaslona

»Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka proti skupno 16 fizičnim osebam v smeri utemeljitve sumov več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu kazenskega zakonika, nedovoljenega dajanja daril po 242. členu kazenskega zakonika ter pranja denarja po 245. členu kazenskega zakonika,« je povedal Vidovič.

Po njegovih besedah je bančni uslužbenec osumljen, da je v okviru svojega dela 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje gospodarske dejavnosti, pri čemer je komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za odobritev kredita, svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo izpolnili pogoje banke za odobritev kredita, s čimer je kršil interne predpise banke zaradi pridobitve protipravne premoženjske koristi.

V akcijah na 17 lokacijah je sodelovalo 52 kriminalistov. FOTO: Leon Vidic

Na območju PU Maribor in Murska Sobota so kriminalisti na podlagi odredb sodišča na 17 različnih lokacijah opravili hišne preiskave poslovnih prostorov, stanovanjskih prostorov in osebnih avtomobilov. Pri tem so našli in zasegli več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki jih bodo v nadaljevanju postopka pregledali, pa tudi denar in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov, zato bodo izvedli ustrezne ukrepe za zavarovanje protipravno pridobljene premoženjske koristi oz. ustrezne ukrepe za ugotavljanje premoženja nezakonitega izvora. Pridržana je bila ena osumljena oseba, a so jo že v torek izpustili na prostost.

Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril je predpisanih od šest mesecev do šest let zapora in denarna kazen, za pranje denarja pa zaporna kazen do petih let. Po vseh zbranih obvestilih bodo kriminalisti na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.