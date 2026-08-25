Banko ogoljufali za 9,8 milijona evrov

Mariborski kriminalisti so končali preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in kazensko ovadili štiri ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice. Četverico sumijo, da je finančno ustanovo z goljufijo oškodovala za približno 9,8 milijona evrov.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi si osumljenci pri izvedbi kaznivega dejanja razdelili vloge in finančni ustanovi v imenu slovenske gospodarske družbe predložili ponarejene listine, povezane z odprtjem SEPA-obremenitev. Na podlagi teh dokumentov je finančna ustanova izvedla dve transakciji, sprva v breme nemške gospodarske družbe.

Nekaj dni pozneje so v finančni ustanovi ugotovili, da je bila dokumentacija ponarejena in da upravičenost do nakazil ni bila izkazana. Banka je zato morala nemški družbi vrniti celoten znesek, medtem ko je bilo približno 9,8 milijona evrov že prenesenih na transakcijski račun druge gospodarske družbe.

Denar nakazovali naprej in ga dvigovali v gotovini

Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave ugotovili, da naj bi štirje osumljenci sodelovali tudi pri drobljenju denarja in njegovem nakazovanju na račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine.

Sredstva so nato z računov teh družb nakazovali naprej na račune drugih podjetij v tujini, del pa dvignili tudi v gotovini. Po navedbah policije naj bi bilo vse to namenjeno prikrivanju izvora denarja. Zato štiri fizične in pet pravnih oseb sumijo tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.

V predkazenskem postopku jim je s pomočjo urada za preprečevanje pranja denarja uspelo zavarovati približno šest milijonov evrov in jih vrniti oškodovani finančni ustanovi. Preostalih 3,75 milijona evrov je bilo po ugotovitvah preiskovalcev dvignjenih v gotovini oziroma porabljenih za plačilo različnih storitev in dobavo blaga osumljenim.

Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena kazen od enega do osem let zapora, za kaznivo dejanje pranja denarja pa do osem let zapora in denarna kazen.

Kazensko ovadbo so policisti podali na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.