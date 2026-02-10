Na Bavarcu okradel trgovino in sejal strah z nožem

Danes, nekaj pred 11.30, so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v središču Ljubljane, na območju Slovenske ceste, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Več medijev kot območje dogodka navaja Bavarski dvor.

Policisti so na prizorišču izsledili moškega, 36-letnega državljana Slovenije, ki je iz prodajalne odtujil artikle ter kršil javni red in mir. Pri tem je razkazoval nož, s čimer je sejal strah med ljudmi v okolici.

Vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog

Policija sicer poudarja, da po sedaj znanih podatkih z nožem ni nikomur grozil ali ga napadel.

Policisti so z njim pričeli policijski postopek, a moški, za katerega navajajo, da je bil vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ni upošteval njihovih ukazov.

»Zato so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva, nevarni predmeti so mu bili zaseženi in v nadaljevanju mu je bilo odrejeno pridržanje. Zoper moškega, ki je bil s strani policije že večkrat obravnavan, bo podan predlog sodniku za prekrške. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo v primeru dodatno ugotovljenih okoliščin ustrezno ukrepali,« so še navedli na Policijski upravi Ljubljana.