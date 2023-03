Bavčar in Golubić oproščena obtožb o Istrabenzu

Nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar in Miroslav Golubić, predstavnik Maksime Holdinga, sta bila včeraj na koprskem okrožnem sodišču oproščena obtožb o zlorabi položaja in pomoči pri tem. Tožilstvo jima je očitalo, da sta s preprodajo Intereuropinih delnic pred 15 leti oškodovala Istrabenz za 3,7 milijona evrov in ustvarila protipravno premoženjsko korist Maksimi Holding. Tožilstvo je napovedalo pritožbo.

Včerajšnjega izreka sodbe se niso udeležili ne Bavčar ne njegov zastopnik Aljoša Dežman in tudi Golubić ne, ker ima menda zdravstvene težave. Golubićeva odvetnica Anka Kozamernik je bila z odločitvijo sodišča seveda zadovoljna, dejala pa je, da so enako, kot je zdaj ugotovljeno – da je šlo zgolj za gospodarski pravni posel – trdili že od vsega začetka in v skladu s tem bi po njenem postopek lahko že prej zaključili. Vrhovna državna tožilka Mateja Jadrič Zajec pa vztraja pri svojih obtožbah, zato se bo na sodbo pritožila.

Sojenje v tej zadevi se je začelo pred sedmimi leti, Bavčar in Golubić pa sta bila najprej spoznana za kriva očitanih kaznivih dejanj, zato jima je bila leta 2019 dosojena kazen dveh let in pol oziroma leto in osem mesecev zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Razlog je bil, da niso bile zaslišane vse predlagane priče in da sodišče pred odločitvijo ni imenovalo finančnega izvedenca.

Ključno je bilo pričanje izvedenke

Prav pričanje finančne izvedenke je bilo ključno za tokratni preobrat v sodbi. Predsednica senata Meri Mikac je v zvezi z odločitvijo sodišča povedala, da je dokazni postopek bolj potrdil tezo obrambe kot pa tožilstva. Slednje je Bavčarju in Golubiću očitalo usklajeno delovanje, saj je julija 2007 Banka Celje od Istrabenza odkupila za 14 milijonov evrov delnic Intereurope in jih še istega dne prodala naprej Maksimi Holding s terminsko pogodbo, ki se je iztekla konec decembra tega leta. Tik pred zapadlostjo pa je v posel vstopil Istrabenz in kupil delniški sveženj. Dan za tem je te iste delnice spet prodal Banki Celje, le da po nižji ceni, in s tem v enem dnevu ustvaril za 3,7 milijona evrov izgube.

Tožilstvo je trdilo, da je s tem Igor Bavčar, ki je bil hkrati prvi mož Istrabenza in je lastniško obvladoval tudi Maksimo Holding, reševal svoje premoženje v Maksimi Holdingu, saj je izgubo, ki bi jo družba utrpela zaradi terminskega posla z delnicami Intereurope, nase prevzel Istrabenz.

Obramba pa je trdila, da je šlo za širši okvir poslov med Istrabenzom in Banko Celje, ki so se nanašali na prikrito kreditiranje Istrabenza, saj je bil koprski holding tedaj že močno izpostavljen v odnosu do bank. Denar pa je potreboval za nakup delnic Petrola, ki ga je želel prevzeti. Maksima Holding je imela v tem poslu vlogo poroka. V nadaljevanju poslovnih aktivnosti je Maksima Holding ponovno sklenila terminsko pogodbo z Banko Celje in junija leta 2008 odkupila iste delnice z večmilijonsko izgubo.

»Tudi finančna izvedenka se je opredelila, da po vsebini ni šlo za terminske ali kupoprodajne pogodbe, pač pa so bile to repo pogodbe (pogodbe o ponovnem odkupu, op. a.), ki so vsebovale odkupno ceno z vključeno obrestno mero,« je pojasnila predsednica senata. Kot je nadaljevala, pri tem ni mogoče govoriti o naklepu oškodovanja. Po njenih besedah je iz obsežne korespondence, ki jo je sodišču predložil Miroslav Golubić, med njim in Istrabenzovi finančniki, jasno izhajalo, da je deloval v skladu z njihovimi navodili, Bavčar pa operativno v te finančne posle ni neposredno posegal.

Začelo se je z naznanilom davčne uprave

Osnova za ta kazenski postopek je bilo sicer naznanilo davčne uprave, ki je leta 2012 pregledala posel Istrabenza z Intereuropinimi delnicami in ga prepoznala kot spornega ter je Istrabenzu odmerila dodatnih 800.000 evrov davka. Zadevo je nato prevzel Nacionalni preiskovalni urad in pozneje še tožilstvo.

Igor Bavčar, ki je vodil Istrabenz med letoma 2002 in 2009, je lani predčasno prenehal prestajati petletno zaporno kazen zaradi obsodbe pranja denarja v povezavi s preprodajo delnic Istrabenza, ki jih je imela v lasti Pivovarna Laško. Dobiček od prodaje – nekaj več kot 25 milijonov evrov – so sostorilci po presoji sodišča z nadaljnjimi transakcijami razpršili in »oprali«. Bavčarja pa čaka še sojenje zaradi domnevnih davčnih utaj, kjer naj bi sodeloval pri oškodovanju družbe Pom-Invest za 1,3 milijona evrov. Ta kazenski postopek poteka pred ljubljanskim okrožnim sodiščem.