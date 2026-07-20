Besen Slovenec z nožem nad nemškega voznika

Poletna vročina, promet in načeti živci so na cesti pripeljali do nevarnega obračuna, ki bi se lahko končal tudi tragično. Policisti opozarjajo, da na cesti ne iščite obračunov in bodite strpni drug do drugega.

Policiste so 18. julija malo po 11. uri obvestili, da reševalci oskrbujejo moškega iz Nemčije, ki naj bi ga v okolici Žužemberka nekdo poškodoval z nožem. Policisti so ugotovili, da je 44-letni moški vozil kombi z nemškimi registrskimi tablicami od Biča proti Žužemberku. »Po njegovi izjavi naj bi ga nevarno prehitel voznik osebnega avtomobila s slovenskimi registrskimi tablicami,« je začetek konflikta opisala Alenka Drenik Rangus, tiskovna predstavnica novomeške policijske uprave.

Kmalu zatem sta oba ustavila in se zapletla v spor o načinu vožnje. Med prepirom naj bi 44-letnik z roko udaril po vozilu 52-letnika, ta pa je izvlekel žepni nož in ga poškodoval po nogi. Zatem je 52-letnik odpeljal, vendar so ga policisti izsledili. »Izjavi dveh udeležencev spora si nasprotujeta in vse okoliščine policisti še preverjajo. Na podlagi ugotovitev bodo ukrepali skladno s pristojnostmi,« smo izvedeli.

»Poletna vročina, gostejši promet in dolgotrajna vožnja lahko hitro vplivajo na razpoloženje in potrpežljivost udeležencev v prometu. Če vas v prometu razjezi ravnanje drugega voznika, ne odgovarjajte z agresijo in ne iščite obračuna na cesti ali ob njej. Nekaj globokih vdihov, varnostna razdalja, strpnost in kratek postanek, ko začutite napetost ali utrujenost, so vedno boljša izbira kot trenutek nepremišljenosti,« je dodala. Nekaj minut zamude namreč ne bo pokvarilo počitnic, lahko pa jih nepremišljena reakcija.