Bežal, dokler je imel gume

Koper – S tukajšnje policijske uprave so poročali o pravi filmski akciji, v katero so se zapletli policisti med zasledovanjem tihotapca migrantov, ki nikakor ni sprejel poraza in se pustil prijeti. A naposled ni imel več izbire.



Začelo se je včeraj ob 21.30, ko so policisti v Jablanici opazili tovorno vozilo fiat doblo z italijanskimi registrskimi tablicami, ki je bilo vidno obteženo. Začeli so mu slediti in ga prvič ustavljali v vasi Jasen, vendar voznik ni ustavil, pač pa je nadaljeval vožnjo s pospešeno hitrostjo proti Ilirski Bistrici. »Vozilo so zatem še večkrat pravilno zaustavljali, vendar voznik znakov ni upošteval, zato so policisti v Divači postavili stinger, ki pa ga je obvozil tako, da je zapeljal levo na strmo bankino, in nato zavil proti uvozu na avtocesto proti Kopru,« je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica koprske policijske uprave.



Vozilu so sledili vse do Škofij, kjer je bil na hitri cesti prav tako postavljen stinger. »Bežeči voznik ga je tokrat prevozil, pa vendar z nezmanjšano hitrostjo peljal naprej proti Italiji s predrtimi pnevmatikami. Vozilo se je končno ustavilo ob 22.06 v Italiji, ko sta odpadli obe desni gumi, v krožišču pod avtocesto pri Miljah.« Voznik je peš pobegnil proti avtocesti za Škofije, policista sta stekla za njim in ga po 300 metrih ujela. Šlo je za 21-letnega državljana Španije, v vozilu pa je bilo še 16 eritrejskih državljanov. Na kraj so prišli tudi italijanski varnostni organi, ki so prevzeli nadaljnji postopek.