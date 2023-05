Bežal s šesterico prebežnikov v avtomobilu in treščil v zid

Tudi minuli konec tedna so imeli policisti precej dela z ilegalnimi prebežniki, z novomeške in koprske policijske uprave pa so poleg tega poročali o dveh zasledovanjih oziroma lovu tihotapcev beguncev na avtocesti, ki bi se kaj kmalu lahko končal tudi slabo.

»Minuli petek malo pred 20. uro so policisti na avtocesti od Obrežja proti Dobruški vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po cesti in vozil z veliko hitrostjo. Kršitelj ni hotel ustaviti in je zapeljal na izvoz pri Dobruški vasi ter poskušal peš pobegniti,« je o prvem primeru poročala Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Policisti so ubežnika prijeli in ugotovili, da je 19-letni Srb, ki je v avtu prevažal tri državljane Turčije, ki so pred tem nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Policisti so zasegli avto, z mladeničem se bo pogovoril preiskovalni sodnik.

Je pa v noči na nedeljo policistom zbežal voznik osebnega avtomobila audi A6 z madžarskimi registrskimi tablicami, ki so ga na avtocesti sprva ustavljali policisti PU Ljubljana. Voznik je pospešeno vozil naprej, tudi več kot 230 kilometrov na uro. Naposled je pri Danah, po izvozu, trčil v zid, voznik in potniki pa so se razbežali. Policisti so prijeli štiri Pakistance, Indijca in državljana Bangladeša. Dva potnika sta bila v prtljažniku in sta bila lažje ranjena. Voznik jo je torej ucvrl. »Policisti obravnavajo kaznivo dejanje nevarne vožnje in nedovoljeni prehod čez državno mejo,« je še sporočila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper.