Bik hudo poškodoval 37-letnega moškega

Na območju Preloke v občini Črnomelj je v soboto nekaj po 12. uri bik poškodoval 37-letnega moškega. Zaradi poškodb so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah policije je 37-letnik bika natovarjal na prikolico, ko se je žival nenadoma zapodila vanj in ga zadela v prsni koš. Bik je nato pobegnil.

Na kraj so prihiteli reševalci in poškodovanega moškega oskrbeli s prvo pomočjo. Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo.