Bistro glavo varuje čelada

Pozorni bodo na najhujše prekrške

Pravilna namestitev je ključna

Skoraj tri četrtine se jih požvižga na predpise

Preverite brezhibnost kolesa

Preden se podate na kolo, še posebej spomladi oziroma ob začetku kolesarske sezone, preverite tehnično brezhibnost kolesa. Kolo mora imeti brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro, belo luč spredaj za osvetljevanje ceste ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na boku, zvonec, ustrezno napolnjene pnevmatike, primerno nastavljeno višino krmila in sedeža. Priporočljivo je imeti tudi blatnike, ščitnik verige ter prtljažnik ali nosilno košarico za prtljago. Kolesarjem na policiji svetujejo, da nosijo oblačila svetle barve oziroma uporabljajo odsevni brezrokavnik, ponoči in v mraku pa naj uporabljajo luči in odsevna telesa, saj jih bodo vozniki tako prej opazili.

Ljubljana - Rahljanje ukrepov pred prvomajskimi prazniki in lepo vreme, je na ceste pognalo tudi več kolesarjev. Nekateri so sicer rekreativno vrteli pedala že prej, a so bile poti zaradi omejitev na občinske meje navadno krajše. Kolesarjenje je sicer zdrava in okolju prijazna aktivnost, ima pa tudi temnejše plati. Predvsem, če ne upoštevamo pravil.Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da so kolesarji že zdaj eni najranljivejših udeležencev v prometu, še slabše pa se jim piše.Mesec maj je že tradicionalno posvečen varnosti kolesarjev, zato agencija za varnost prometa in policija tudi letos opozarjata na to ranljivo skupino prometnih udeležencev. Do konca meseca pa bodo policisti na njih še posebej pozorni. Prav tako na ostale voznike, če upoštevajo, da so kolesarji enakovredni udeleženci v prometu.Policisti bodo do konca meseca pozorni predvsem na kršitve, ki so med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč. Preverjali bomo, ali kolesarji vozijo v napačno smer, ali upoštevajo prometno signalizacijo (predvsem rdečo luč na semaforju), psihofizično stanje kolesarjev, prevoz otrok na kolesu in uporabo kolesarskih čelad, nadzorovali bodo tudi vožnjo po pločnikih, nepravilno in tesno prehitevanje kolesarjev, neupoštevanje pravil o prednosti in tako dalje.Pozorni bodo tudi na odnos ostalih prometnih udeležencev do kolesarjev, predvsem voznikov motornih vozil, ki marsikdaj s prehitro vožnjo, izsiljevanjem prednosti in prehitevanjem preblizu ogrožajo kolesarje.Raziskave dokazujejo, da zaščitna kolesarska čelada pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo posledic in poškodb glave od 40 do kar 70 odstotkov.Uporaba kolesarske čelade je za otroke in mladostnike do 18. leta zakonsko obvezna, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za ostale kolesarje, tako pri vsakodnevnem kot rekreativnem kolesarjenju, saj pri morebitnem padcu varuje glavo pred poškodbami in tako pomembno prispeva k varnosti kolesarja.Kolesarsko čelado morajo imeti tudi otroci potniki na kolesu ali pri vožnji na poganjalcu, priporočljiva pa je tudi pri rolanju, rolkanju, na skiroju ter pri uporabi različnih električnih naprav (električni skuter, hoverboard ).Pomembna pa je tudi pravilna namestitev, saj slabo oziroma neprimerno nameščena čelada ob padcu ali trku svoje funkcije niti približno ne odigra dovolj dobro. Pri uporabi čelade moramo biti pozorni, da je ustrezne velikosti glede na velikost glave, da je dovolj trdno nameščena na glavi, tako da sega sprednji rob dva prsta nad obrvmi ter da so trakovi na čeladi zapeti in zategnjeni.Opazovanje kolesarjev, ki so ga pred tremi leti izvedli na agenciji za varnost prometa, je pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, resnejše prekrške pa stori približno 25 odstotkov kolesarjev. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja v rdečo luč na semaforju, tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku in uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa.