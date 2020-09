Bližnje srečanje z Ruplom mu je pustilo posledice

Vedenje nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla med uradnim postopkom je slabo vplivalo na duševno stanje prometnega policista Sandija Sheikhe. To so še poslabšale Ruplove pritožbe na njegov račun, je ocenil sodni izvedenec za psihiatrijo dr. Miha Derganc. Policist od politika terja 2500 evrov odškodnine.Z zaslišanjem psihiatra se je na ljubljanskem okrajnem sodišču sklenilo pravdanje v tožbi Sheikhe proti Ruplu, sodnica Lilijana Podlesnik pa bo sodbo sporočila pisno. Incident, zaradi katerega je policist tožil politika, se je zgodil 28. oktobra 2016. Rupel se je z ženo Marjetico in njeno takratno pomočnico z avtomobilom ...