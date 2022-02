Bo Janšo rešilo zastaranje?

Celjska okrožna sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je včeraj zaman čakala predsednika vlade in prvaka SDS Janeza Janšo. Ta bi se moral znova zagovarjati zaradi tvita, ki ga je objavil marca 2016 in z njim razžalil novinarki nacionalne RTV Mojco Šetinc Pašek in Eugenijo Carl. Namesto Janše, ki se je strinjal, da se mu sodi v odsotnosti, je prišel le njegov zagovornik Franci Matoz, ki pa je takoj na začetku poskrbel za nov zaplet.

Obe sodnici porotnici je povprašal o njuni politični aktivnosti, če se je karkoli spremenilo od junija lani, ko je bil kazenski postopek zaradi zahteve vrhovnemu sodišču za prestavitev sojenja na drugo sodišče začasno prekinjen. Ker so vrhovni sodniki Janševo zahtevo za prestavitev sojenja zavrgli, bi se moral postopek začeti znova. A je Matoz iz rokava potegnil novega aduta. Tega je, tako pooblaščenec zasebnih tožilk odvetnik Stojan Zdolšek, namerno prihranil prav za začetek tokratnega sojenja, ki je bilo zato znova prekinjeno: zahteval je izločitev ene od dveh porotnic. Ker ta dela v pisarni za brezplačno pravno pomoč celjskega sodišča, je s tem kršeno načelo nepristranskosti, trdi. Z istim razlogom je zahteval tudi izločitev predsednice sodišča Petre Giacomelli, saj da je doslej zavrgla vse predloge Janševe obrambe.

Sedem mesecev za odločitev

Spomnimo, da je ravno zaradi nepravilne izbire porotnice na višjem sodišču padla že prva obsodilna sodba Janši na pogojno zaporno kazen. Ker sta bila na vnovičnem sojenju v senatu kar dva porotnika vidna člana SDS, je njuno izločitev zahteval takratni odvetnik novinark Tomaž Bajec. Ko sta bili v senat imenovani novi porotnici, je Matoz na vrhovno sodišče naslovil zahtevo, da se sojenje prestavi na drugo sodišče, vendar so jo vrhovni sodniki zavrnili. Nenavadno pa je, pravi Zdolšek, da je sodišče za odločitev, spisano na manj kot pol strani formata A4, potrebovalo kar sedem mesecev, medtem ko so v primeru Patrie za odločitev potrebovali le en dan. »Nedvomno na ta način postopek drvi v zastaranje. To in vrhovno sodišče mojima strankama onemogočata, da prideta do pravice,« je dejal Zdolšek in Matozu očital zavlačevanje postopka. Zadeva bo sicer zastarala 24. maja.

Zdolšek pričakuje, da bo sodišče suvereno odločilo o predlogih Janševe obrambe, za katere je prepričan, da so podani z namenom zavlačevanja. »Sicer je sodišče bodisi ugrabljeno ali pa neprofesionalno,« meni. In kako je očitek o zavlačevanju komentiral Matoz? »Odločitev, kdaj bo zadeva zastarala, bom prepustil sodišču, nikakor pa ta moj predlog ni zavlačevanje. Dejstvo je, da je sodnica porotnica zaposlena na sodišču, kjer sta njeni nadrejeni tako predsednica senata kot tudi sodišča. S tem pa je kršen videz nepristranskosti, saj vemo, da se vsak dan srečujejo na sodišču in nekdo, ki je nekomu podrejen, bo težko glasoval proti. Sicer pa, če bi naš predlog upoštevali že ob prvi pripombi na tem sodišču, bi bila zadeva zaključena že pred nekaj leti. Zastaranja pa si ne želimo,« je še zatrdil Matoz.