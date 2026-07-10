Mladi moški utonil v Bohinjskem jezeru

Blejski policisti so bili v petek ob 18.45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo.

Po doslej zbranih podatkih okoliščine kažejo na tragični dogodek. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so v sporočilu za javnost zapisali na kranjski policijski upravi.

»Ob 18.37 je v Bohinjskem jezeru v občini Bohinj izginil plavalec. Ekipa CZ za reševanje na vodi in iz vode Bohinj, potapljači Podvodne reševalne službe Bled ter gasilci PGD Bohinjska Bistrica in PGD Bled so pregledali jezero, osebo našli na dnu ter jo prepeljali na obalo, kjer so jo oživljali. Na kraju so bili tudi reševalci NMP in policisti PP Bled. Kljub oživljanju je oseba preminula,« pa so zapisali na portalu SPIN.