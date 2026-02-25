Bolgara naj bi na območju Kopra razdejala 110 grobov

Domnevno sta naredila za najmanj 33.300 evrov škode.

Devetnajstletnega G. D. G. in 31-letnega­ M. J., ki naj bi se na božič ter na praznik samostojnosti in enotnosti­ brutalno znesla nad grobovi na območju Kopra, jih uničevala, oskrunila in okradla, so policisti po naših neuradnih podatkih ­prijeli po naključju. V Čežarjih, kjer sta z najmanj še enim bolgarskim državljanom neprijavljena bivala več kot mesec dni, je sredi januarske noči zaradi kršitve javnega reda in miru posredovala policija, potem ko je dogodek prijavil njun rojak. Policisti sprva niso slutili, da jih bo na videz rutinski prekršek pripeljal do razrešitve največjega primera skrunitve grobov na Obali, če ne celo v Sloveniji. Ko je bila odrejena hišna pre­iskava stanovanja in vozila, so preiskovalci imeli kaj videti: zlikovca sta nakopičila ukradene nagrobne lanterne, ...