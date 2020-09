Bombna strokovnjaka umrla v eksploziji na Salomonovih otokih

Najdena neeksplodirana sredstva sta prinašala v stanovanje

Policija Salomonovih otokov preiskuje eksplozijo v gosto naseljenem delu prestolnice Honiara. FOTO: Royal Solomon Islands Police Force

Avstralecin njegov britanski kolegasta včeraj v prestolnici Salomonovih otokov Honiari postala žrtvi eksplozije topovske granate iz druge svetovne vojne, poroča danes The Guardian. Oba sta bila strokovnjaka za odstranjevanje neeksplodiranih eksplozivnih teles, ki sta delala za nevladno organizacijo Norwegian People's Aid (Norveška pomoč ljudem, NPA).NPA je organizacija s sedežem na Norveškem, ki po svetu pomaga pri odpravi revščine, pomaga na kriznih območjih in skrbi za odstranjevanje nevarnih ostankov vojaških spopadov. Prav zadnje sta njihova umrla strokovnjaka počela na Salomonovih otokih, ki so bili med drugo svetovno vojno prizorišče številnih spopadov, bombardiranj in obstreljevanj in je zato na njih vse do zdaj ostalo neodkritih na tisoče neeksplodiranih izstrelkov in bomb. Vlada te pacifiške otoške države zdaj te ostanke pospešeno čisti v in okrog glavnega mesta Honiara na otoku Guadalcanal, ker hočejo zagotoviti čim večjo varnost med prihajajočimi pacifiškimi igrami, ki bodo tu leta 2023. Obenem poskuša uvesti čim bolj učinkovit sistem evidentiranja in odstranjevanja takšnih teles po vsej državi.Pri tem je domačim bombnim strokovnjakom na pomoč priskočila organizacija NPA. Toda njuna nesrečna strokovnjaka sta se svojega dela lotila na izzivalno nepreviden način, saj sta nekatere najdene neeksplodirane izstrelke prinašala v stanovanje v gosto naseljenem delu prestolnice, kjer sta živela med svojim bivanjem na Salomonovih otokih. Zelo verjetno sta se kar v stanovanju lotila tudi njihove demontaže, vendar bodo podrobnosti o nesrečnem dogodku dokončno znane po opravljeni preiskavi.Policijski inšpektorpa je takoj po eksploziji za medije dejal, da policija ni vedela, da strokovnjaka najdena eksplozivna telesa prinašata v stanovanje, in da bi to preprečili, če bi vedeli, da se to dogaja. Še nekaj bomb in granat, ki so jih našli v stanovanju po eksploziji, so nemudoma odpeljali na varno, iz mesta.Organizacija NPA je takoj po nesreči ustavila vse svoje dejavnosti na Salomonovih otokih in v preiskavi dogodka sodeluje s policijo, je na spletni strani te organizacije izjavil namestnik njenega generalnega sekretarja, ki je izrazil tudi sožalje svojcem ponesrečenih sodelavcev.