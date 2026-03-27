Brata Kadivec in Bojan Stanojević obsojeni zaradi umora

Ljubljansko okrožno sodišče je Klemna Kadivca, njegovega brata Blaža in Bojana Stanojevića spoznalo za krive umora Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića. Klemnu Kadivcu je prisodilo 28 let enotne zaporne kazni, Blažu Kadivcu 25 let, Stanojeviću pa 19 let. Tri obtožene je sodišče oprostilo. Sodba še ni pravnomočna.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z izrekom sodbe zaključilo odmevno sojenje obtoženim umora 35-letnega Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića v okviru obračuna znotraj Kavaškega klana. Specializirano državno tožilstvo je obtožnico vložilo 1. julija 2024, glavna obravnava pa je stekla v začetku januarja 2025 in je ves čas potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi.

Najvišjo enotno kazen, 28 let zapora, je sodišče izreklo za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, ki je po prepričanju tožilstva imel glavno vlogo pri pripravi hudodelskega načrta za umor Božića in poskus umora Tešanovića. Tožilstvo je zanj sicer zahtevalo enotno kazen zapora 30 let.

Za zapahi bodo dolgo vrsto let. FOTO: Dejan Javornik

Njegovemu bratu Blažu Kadivcu, ki naj bi po aretaciji Klemna prevzel vodenje kriminalne združbe, ustanovljene za maščevanje in izvršitev umorov Božića in Tešanoviča, je sodišče izreklo enotno kazen 25 let zapora. Tožilstvo je tudi zanj predlagalo enotno kazen 30 let zapora.

Bojanu Stanojeviću, ki naj bi prišel v Slovenijo z namenom, da umori Božića, pa je sodišče prisodilo enotno kazen 19 let zapora.

Medtem pa je sodišče oprostilo tri obdolžene, Drejca Kovača, Vladana Kljajevića in Semirja Hajdarpašića.

Iz obsežne obtožnice Specializiranega državnega tožistva izhaja, da so obtoženi v okviru hudodelskega načrta slovenske celice Kavaškega klana pripravili hudodelski načrt za umor Božića in poskus umora Tešanovića.

Božića in Tešanovića naj bi hudodelska združba poskušala ugrabiti v Ankaranu 15. novembra 2019. Tešanoviću je uspelo pobegniti, Božićevo truplo pa je policija dva tedna pozneje našla zakopano v gozdu na Okroglem na Gorenjskem. Povod za obračun naj bi bila kraja za poldrugi milijon evrov kokaina iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana v skladišču na Okroglem.