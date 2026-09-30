Brata naj bi ustavil z izvijačem

Le štiri dni po priznanju krivde za poskus umora bratove 31-letne partnerice na ljubljanskem okrožnem sodišču se je 43-letni Nedeljko Đokić včeraj zglasil še na sosednjem okrajnem sodišču. Dejansko je predobravnavni narok spremljal po videokonferenci iz ljubljanskega pripora. Pred sodnico Jerco Novak je tokrat zanikal očitana kazniva dejanja. Na naroku obtožnica ni bila prebrana, kljub temu pa nam je uspelo izvedeti nekaj podrobnosti, in sicer, da naj bi bil v ločenih dogodkih nasilen tako do brata Darka kot do neke ženske. Kaznivih dejanj nasilništva in poškodovanja tuje stvari ni priznal. Zaradi tatvine je bil že leta 2022 obsojen na pogojno zaporno kazen. Narok za izrek sankcije za poskus umora bo 22. oktobra. »Brata nisem ustavil z izvijačem. Priznam pa, da sem tistega dne imel ...