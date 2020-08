Brata Plava trdita, da ni šlo za izsiljevanje

Bratoma Metiju in Ediju Plavi obtožnica očita, da sta izsiljevala podjetnika Aleksandra Arha za več deset tisoč evrov. A dvojčka Plava sta na kranjskem okrožnem sodišču, kjer se je včeraj nadaljevalo sojenje, očitke tožilstva odločno zanikala. Po prepričanju tožilstva si je Arh sposodil od Edija Plave 50.000 evrov. Vrnil je že 70 tisoč evrov, ko naj bi brata od njega zahtevala vedno večje zneske, vse to pa naj bi podkrepila z grožnjami in fizičnim nasiljem. Edi Plava naj bi gorenjskega podjetnika izsiljeval za 51, brat Meti pa za najmanj 40 tisočakov, še trdi tožilstvo. Zbledel spominSestra oškodovanca, ki so ...