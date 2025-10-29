Brata zanikata, da sta hranila otroško pornografijo

Policisti na družinskem računalniku našli fotografiji lutke in videoposnetek spolne zlorabe otroka.

Po več kot enajstih letih kazenskega pregona bi v začetku decembra brata Janez in Blaž Čelešnik končno lahko izvedela, kakšna usoda ju čaka zaradi dveh slikovnih datotek, ki prikazujeta realistično podobo otroka oziroma mlajše punčke, stare približno štiri leta, ter videoposnetka, ki prikazuje spolno zlorabo dečka, starega okoli deset let, spolno pa ga zlorablja odrasel moški. Preiskovalci so do njiju prišli po tem, ko so nemški varnostni organi med 4. junijem in 24. julijem 2013 med drugim zaznali štiri IP-naslove (številka, ki natančno določa računalnik v omrežju internet) iz Slovenije, ki ...