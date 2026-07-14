Bratranca sta se branila z avtom in nožem

Bratranca Djezajr Kjazimoski in Demis Kazimoski, ki jima je tožilstvo očitalo poskus uboja oziroma drugemu povzročitev splošne nevarnosti, sta prosta sodnega postopka. Zoper državljana Severne Makedonije, ki sta bila v priporu od 8. junija predlani, preden so ju po plačilu varščine v začetku preteklega leta izpustili na prostost, je v petek, dobro leto po začetku sojenja, tožilstvo umaknilo obtožnico. Spor med rojaki je menda izbruhnil zaradi gradbenega odra, kavnega aparata in denarja. Obtožnica je 50-letnemu Kazimoskemu očitala, da je 8. junija predlani zaradi zastraševanja in maščevanja na parkirišču Logističnega centra Adria Terminali na Partizanski cesti 79 v Sežani s fiatom stilom z objestno vožnjo in kroženjem po parkirišču poskušal povoziti Harisa Mak­sutoskega, Omarja Šerifoskega ...