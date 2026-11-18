Sojenje Urošu Vugi in Maji Kukovič, ki se je po več letih le končalo, bi obramba najraje začela že tretjič. Tik pred koncem dokaznega postopka je namreč zahtevala tudi izločitev razpravljajoče okrajne sodnice Melite Černe. Povod za tak predlog je bil domnevni telefonski klic s koprskega sodišča Vugovi osebni zdravnici, s katerim naj bi nanjo pritiskali glede izdaje zdravniškega opravičila. Nekdanji podjetnik Uroš Vuga krivde ni priznal. FOTO: Moni ČerneUroš Vuga, obdolžen kršitve temeljnih pravic delavcev, bi moral predložiti zdravniško opravičilo za odsotnost s predhodnega naroka, ki je bil kljub njegovemu izostanku opravljen. Opravičila ni prinesel, je pa njegova zagovornica Katarina Mervič sodišču zatrdila, da je Vugova osebna zdravnica odobrila enodnevno bolniško odsotnost, ...