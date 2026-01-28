Brez vozniškega dovoljenja s 13 kilogrami trave čez mejo

Tudi marsičesa vajeni avstrijski obmejni organi so se prejšnji torek lahko čudili predrznosti 41-letnega Ljubljančana, ki se je iz domovine napotil čez severno mejo. Po Sloveniji in čez mejo je sicer zlahka prišel, a se je zapletlo, ko je njegov avtomobil ustavila policijska patrulja avtocestne inšpekcije Beljak na območju Karavank.

Slovenca so menda ustavili v okviru splošne kontrole voznikov in vozil pri vstopu v Avstrijo na območju Karavank, v vozilu pa se je z njim peljala še 17-letna Slovenka iz okolice Ljubljane. Pri kontroli vozniškega dovoljenja se je izkazalo, da ga 41-letnik nima. Sledil je podroben pregled vozila.

Pot tihotapcev se je končala kmalu za karavanškim predorom. FOTO: Arhiv Dela

Pri tem so policisti opazili nepravilnosti na steni naslonjala zadnjih sedežev in izkazalo se je, da je bila med zadnjimi sedeži in prtljažnikom vgrajena dvojna stena. Ko jim je uspelo priti v vmesni prostor, so v njem našli dva ducata hermetično zaprtih plastičnih paketov s kanabisom in jih zaplenili. Zasežene marihuane je bilo za okoli 13 kilogramov.

Za nameček so pod predpražnikom enega izmed sedežev našli dve skriti slovenski registrski tablici in po preverjanju se je izkazalo, da sta bili prijavljeni kot ukradeni v Sloveniji. Kaj je Ljubljančan hotel z ukradenima tablicama početi v Avstriji, bo moral pojasniti tamkajšnjemu preiskovalnemu sodniku.

Voznik konoplje iz Ljubljane je končal v celovškem priporu. FOTO: Polizei.gv.at

Proti 41-letnemu Slovencu je po izpeljanem zaslišanju avstrijsko državno odvetništvo odredilo pripor v Celovcu, kamor so ga namestili po izvedenih procedurah. Njegova 17-letna sopotnica bo prav tako kazensko ovadena, a so jo po pridržanju izpustili na prostost. Kriminalisti deželnega avstrijskega urada avstrijske Koroške zdaj izvajajo dodatna poizvedovanja glede izvora in končnega cilja 13-kilogramske čezmejne pošiljke mamil.

Dan pred ujetjem obeh Slovencev so avstrijski preiskovalci izsledili in aretirali štiri avstrijske državljane s širšega območja Beljaka, ki so iz Slovenije dovažali večje količine kanabisa, kokaina in heroina ter ga preprodajali med Beljakom in Celovcem.

Med njimi je izstopal 20-letni Avstrijec, ki je približno vsaka dva meseca prek dveh slovenskih preprodajalcev naročil in pozneje preprodal od šest do devet kilogramov marihuane. Mamila so domnevno dostavljali neznani slovenski kurirji, skupaj so v tem času menda v promet spravili od 67 do 79 kilogramov kanabisa.