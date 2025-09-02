Brez vozniškega dovoljenja pijan vozil neregistriran avtomobil

V Mariboru je Policija obravnavala voznika osebnega avtomobila, ki sprva na znake policistov ni ustavil in je nadaljeval vožnjo, ustavil je šele v nadaljevanju, ko so policisti zapeljali za njim in ga začeli ustavljati. Policisti so ugotovili, da je moški vozil pod vplivom alkohola (0,70 mg/l alkohola) ter da vozi neregistriran avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog.

Mariborski operativno-komunikacijski center je med peto uro včeraj in peto uro danes prejel 242 klicev, od teh je bilo v 111 potrebno posredovanje policije. V tem času so obravnavali 19 kaznivih dejanj, osem prometnih nesreč prve kategorije, dve prometni nesreči druge kategorije, dvema voznikoma sta bili zaseženi vozili, pet je bilo prijav kršitev javnega reda in miru, od tega tri v zasebnem prostoru.